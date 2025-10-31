Lite-On Technology informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lite-On Technology hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Lite-On Technology 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,50 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at