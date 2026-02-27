Lite-On Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lite-On Technology hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,70 TWD gegenüber 1,33 TWD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,30 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,36 Milliarden TWD ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6,64 TWD gegenüber 5,21 TWD im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 166,08 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 137,13 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at