Lite-On Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lite-On Technology lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at