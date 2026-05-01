Lite-On Technology: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Lite-On Technology hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Lite-On Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,66 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 TWD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 43,41 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,42 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at