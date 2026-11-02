Lite-On Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lite-On Technology hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 USD, nach 0,690 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden USD – ein Plus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lite-On Technology 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at