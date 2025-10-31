Lite-On Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lite-On Technology stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,89 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36,77 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at