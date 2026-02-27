Lite-On Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lite-On Technology hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lite-On Technology einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,13 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Lite-On Technology ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.

Lite-On Technology hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,33 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at