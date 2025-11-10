Litgrid AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Litgrid AB äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,1 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at