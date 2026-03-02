Litgrid AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Litgrid AB gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Litgrid AB ein EPS von 0,030 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 124,8 Millionen EUR gegenüber 97,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Litgrid AB 429,27 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 375,87 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at