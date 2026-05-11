Litgrid AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Litgrid AB hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Litgrid AB -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 158,4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at