Litgrid AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Litgrid AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Litgrid AB ein EPS von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 96,1 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106,6 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at