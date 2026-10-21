Lithia Motors Aktie

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WKN: 914076 / ISIN: US5367971034

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21.10.2026 11:49:13

Lithia & Driveway Profit Rises In Q3

(RTTNews) - Lithia & Driveway (LAD) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $291.1 million, or $13.22 per share. This compares with $217.1 million, or $8.61 per share, last year.

Excluding items, Lithia & Driveway reported adjusted earnings of $227.5 million or $10.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 2.8% to $9.946 billion from $9.675 billion last year.

Lithia & Driveway earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $291.1 Mln. vs. $217.1 Mln. last year. -EPS: $13.22 vs. $8.61 last year. -Revenue: $9.946 Bln vs. $9.675 Bln last year.

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