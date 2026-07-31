Lithia Motors gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lithia Motors hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,87 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,79 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at