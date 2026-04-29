Lithia Motors Aktie
WKN: 914076 / ISIN: US5367971034
29.04.2026 17:06:49
Lithia Motors Stock Rises 9% Despite Q1 Earnings Decline
(RTTNews) - Lithia Motors, Inc. (LAD) shares climbed 9.56 percent to $303.74, gaining $26.51 on Wednesday, even after reporting weaker first-quarter earnings compared to last year.
The stock is currently trading at $303.74, compared to its previous close of $277.23 on the New York Stock Exchange. It opened higher and has seen solid intraday momentum, with volume trending actively.
The company reported first-quarter earnings of $100.4 million, or $4.28 per share, down from $209.5 million, or $7.94 per share, a year ago. Adjusted earnings came in at $171.7 million or $7.34 per share. Revenue declined 4.4 percent to $4.379 billion from $4.580 billion last year.
The stock traded in a 52-week range of $243.00 to $331.96.
