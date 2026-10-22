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22.10.2026 06:31:29
Lithia Motors vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Lithia Motors präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,22 USD, nach 8,61 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 9,95 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lithia Motors 9,68 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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