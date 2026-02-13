13.02.2026 06:31:29

Lithia Motors: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Lithia Motors präsentierte am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,12 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,26 Prozent auf 9,20 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 8,11 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 9,19 Milliarden USD gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,27 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 30,89 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 37,63 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 36,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 35,33 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 37,69 Milliarden USD festgelegt.

