Lithium Americas Argentina informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lithium Americas Argentina präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 119,99 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -531,410 ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at