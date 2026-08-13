Lithium Americas Argentina veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lithium Americas Argentina hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,09 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten -34,460 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at