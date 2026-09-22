Lithium Americas Aktie
WKN DE: A1CYW6 / ISIN: CA5368001056
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22.09.2026 23:15:00
Lithium Americas Stock: Buy, Sell, or Hold?
Lithium Americas (NYSE: LAC) is moving Thacker Pass from a development story toward an execution story. Construction progress could reduce the discount investors place on the stock, but lithium prices and remaining project risk still stand between LAC and a meaningful rerating.
Stock prices used were the market prices of Aug. 31, 2026. The video was published on Sept. 20, 2026.
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