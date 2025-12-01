|
Lithium Chile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lithium Chile hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lithium Chile 0,020 CAD je Aktie verdient.
