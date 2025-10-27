|
27.10.2025 06:31:29
Lithium One Metals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Lithium One Metals präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,150 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Lithium One Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
