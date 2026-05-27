Lithium South Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lithium South Development lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at