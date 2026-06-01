LithiumBank Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LithiumBank Resources hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

LithiumBank Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,120 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at