19.01.2026 06:31:29
LithiumBank Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
LithiumBank Resources ließ sich am 16.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LithiumBank Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,100 CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,140 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
