LithiumBank Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LithiumBank Resources stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LithiumBank Resources ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at