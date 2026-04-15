ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
15.04.2026 17:49:00
Lithografie-Systeme: Speicherhersteller machen den meisten ASML-Umsatz aus
ASML erwartet eine anhaltend hohe Nachfrage durch Chiphersteller. Zu den Buchungen schweigt sich die Firma neuerdings jedoch aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NV
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|AKTIE IM FOKUS: ASML ins Minus gedreht - 'Mehr Optimismus für 2027 erwartet' (dpa-AFX)
|
15.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für ASML auf 1300 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
15.04.26
|ROUNDUP 2: Chipausrüster ASML erhöht Jahresziel - Quartalsausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.04.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 255,40
|-2,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.