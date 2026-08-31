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31.08.2026 06:31:29
Lithos Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lithos Group präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,05 CAD. Ein Jahr zuvor waren -2,370 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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