31.08.2026 06:31:29

Lithos Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lithos Group präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,05 CAD. Ein Jahr zuvor waren -2,370 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,080 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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