Lithos Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lithos Group hat am 23.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at