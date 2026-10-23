Litium AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Litium AB hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 SEK gegenüber 0,040 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Litium AB im vergangenen Quartal 24,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Litium AB 19,7 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at