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01.05.2026 06:31:29
Litium AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Litium AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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