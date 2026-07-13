Litium AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Litium AB hat am 10.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Litium AB ein Ergebnis je Aktie von -0,080 SEK vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,1 Millionen SEK – ein Plus von 32,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Litium AB 19,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at