Littelfuse: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Littelfuse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 657,0 Millionen USD gegenüber 554,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at