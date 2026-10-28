Littelfuse Inc Reveals Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Littelfuse Inc (LFUS) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $115.38 million, or $4.49 per share. This compares with $69.52 million, or $2.77 per share, last year.

Excluding items, Littelfuse Inc reported adjusted earnings of $5.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 22.7% to $766.73 million from $624.64 million last year.

Littelfuse Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $115.38 Mln. vs. $69.52 Mln. last year. -EPS: $4.49 vs. $2.77 last year. -Revenue: $766.73 Mln vs. $624.64 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.25 Next quarter revenue guidance: $ 750 M To $ 770 M