Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
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28.10.2026 12:12:18
Littelfuse Inc Reveals Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Littelfuse Inc (LFUS) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $115.38 million, or $4.49 per share. This compares with $69.52 million, or $2.77 per share, last year.
Excluding items, Littelfuse Inc reported adjusted earnings of $5.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 22.7% to $766.73 million from $624.64 million last year.
Littelfuse Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $115.38 Mln. vs. $69.52 Mln. last year. -EPS: $4.49 vs. $2.77 last year. -Revenue: $766.73 Mln vs. $624.64 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.25 Next quarter revenue guidance: $ 750 M To $ 770 M
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