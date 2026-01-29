29.01.2026 06:31:29

Littelfuse präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Littelfuse äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,72 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Littelfuse ein EPS von -1,570 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 593,9 Millionen USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Littelfuse 529,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Littelfuse hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,890 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,00 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,39 Milliarden USD, während im Vorjahr 2,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

