Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
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22.03.2026 18:59:58
Littelfuse Stock Climbs 22% YTD After $3.8 Million Trim in Volatile Run
On February 17, 2026, Dean Investment Associates reported selling 14,929 shares of Littelfuse (NASDAQ:LFUS), an estimated $3.80 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 17, 2026, Dean Investment Associates reduced its position in Littelfuse by 14,929 shares. The estimated value of this trade is $3.80 million, based on the average closing price during the quarter. At quarter’s end, the fund held 26,921 shares worth $6.81 million. The position's value fell by $4.03 million, reflecting both share sales and price changes.Littelfuse is a global provider of circuit protection and power management solutions. The company leverages its engineering expertise and broad distribution network to serve critical applications in transportation, electronics, and industrial markets. Its strategy centers on innovation and reliability, positioning Littelfuse as a trusted supplier for high-growth and mission-critical sectors worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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