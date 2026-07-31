Littelfuse vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Littelfuse äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie vermeldet.

Littelfuse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 738,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 613,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at