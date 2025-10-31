Littelfuse: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Littelfuse präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,77 USD, nach 2,32 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 624,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 567,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at