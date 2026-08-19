Little Fish Acquisition I stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Little Fish Acquisition I hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at