Liuzhou Iron Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liuzhou Iron Steel äußerte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liuzhou Iron Steel 0,110 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,48 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Liuzhou Iron Steel einen Umsatz von 16,12 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at