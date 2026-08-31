Liuzhou Iron Steel stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liuzhou Iron Steel hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Liuzhou Iron Steel 0,040 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,52 Prozent auf 16,94 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at