Liuzhou Liangmianzhen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Liuzhou Liangmianzhen hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 247,2 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 261,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CNY. Im Vorjahr waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,06 Milliarden CNY – ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Liuzhou Liangmianzhen 1,05 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at