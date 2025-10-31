Liuzhou Liangmianzhen legte Quartalsergebnis vor

Liuzhou Liangmianzhen hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 291,8 Millionen CNY gegenüber 272,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

