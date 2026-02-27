27.02.2026 06:31:29

Livanova hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Livanova hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Livanova hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 321,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 360,9 Millionen USD ausgewiesen.

Livanova hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,450 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,16 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,74 Prozent auf 1,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,86 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden USD gerechnet.

