Livanova verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Livanova lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 393,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 357,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at