Livanova veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Livanova präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Livanova 0,600 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Livanova einen Umsatz von 318,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at