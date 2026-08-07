Livanova veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Livanova hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 352,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 390,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at