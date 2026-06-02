Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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02.06.2026 15:05:34

Live from Microsoft Build 2026: Every Piece of AI, PC and Copilot News Dropped Today

We're on the ground in San Francisco for Microsoft CEO Satya Nadella's keynote address. Here's what's happening.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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