08.08.2026 18:45:35

Live Nation Drew 49 Million Fans Last Quarter. Its General Counsel's Stock Just Vested

Michael Rowles, executive vice president and general counsel of Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE:LYV), disposed of 1,084 shares on August 6, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($181.77); post-transaction value based on the August 6 market close ($181.77).Live Nation Entertainment is a global leader in live entertainment with a market capitalization of $42.3 billion as of August 6, 2026. The company's integrated business model—spanning concert promotion, ticketing operations, and sponsorship services—provides significant competitive advantages through vertical integration and network effects. With TTM revenue of $26.3 billion, Live Nation maintains a dominant market position in the live entertainment sector, supported by its extensive venue portfolio and proprietary ticketing platform.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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