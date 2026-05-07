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07.05.2026 06:31:29
Live Nation Entertainment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Live Nation Entertainment präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,85 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Live Nation Entertainment 3,79 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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