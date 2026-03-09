Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|
09.03.2026 17:59:49
Live Nation Shares Rise 6%
(RTTNews) - Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) shares gained 5.68 percent to $164.99, rising $8.86 on Monday, amid increased trading activity despite no new company-specific announcements.
The stock is currently trading at $164.99 compared with its previous close of $156.13. Shares opened at $162.13 and have traded between $160.62 and $167.55 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume reached about 4.56 million shares, above the average volume of about 2.82 million shares.
The move appears driven by market momentum and investor interest rather than fresh corporate developments. The stock has traded in a 52-week range of $112.88 to $175.25.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Live Nation Entertainment IncShs
|141,85
|5,35%
